تايلاند تشهد أول عملية لزراعة 3 أعضاء دفعة واحدة

أعلن أطباء من تايلاند عن نجاح أول عملية لزراعة ثلاثة أعضاء للمريض نفسه دفعة واحدة في آسيا، قام بها أطباء جامعة الأمير ماهيدول ومستشفى سيريرات في بانكوك.

واستغرقت العملية التي أجريت لمريض يبلغ من العمر 26 سنة، 12 ساعة تم فيها زراعة قلب وكبد وكلية. وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في آسيا والـ 15 في العالم كله، وأجريت في ديسمبر 2017. لكن الإعلان عنها تم من قبل الجامعة والمستشفى التايلاندي، في الثاني من مايو 2018.

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وعانى المريض من مشاكل في الكلية منذ أن كان عمره 8 أعوام، واضطر في السنوات الأخيرة إلى مراجعة المستشفى لغسيل الكلى ثلاث مرات في الأسبوع. ونتيجة لذلك عانى من مضاعفات خطيرة في الكبد والقلب عرضت حياته للخطر.

ورقد المريض في المستشفى، منذ أغسطس 2017، بانتظار من يتبرع له بالأعضاء الثلاثة لإنقاذ حياته. وبحسب الأطباء فإن الأعضاء الثلاثة جاءت من متبرع واحد.

وذكر الأطباء أن المريض خرج من المستشفى، في أواخر شهر فبراير الماضي، وبقي تحت المراقبة الطبية في المنزل، ولا يعاني من مشاكل مع الأعضاء المزروعة، لذلك قرروا الإعلان عن نجاح العملية في هذا الوقت.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو