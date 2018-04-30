ابتكار ينقذ أطراف مرضى السكري من البتر

تمكن علماء من ابتكار لصقة تحوي أوكسيد النتريك الذي يساعد في سرعة التآم الجروح، وباشروا في اختبارها على المرضى الذين يعانون من تقرحات في أرجلهم.

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وتفرز اللصقة الفريدة غاز أكسيد النتريك، ما يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية، وهذا بدوره يزيد من كمية الدم المتدفق إلى الأنسجة المتضررة، لتزداد بذلك كمية الأكسجين، ما يحفز نمو أنسجة سليمة.

واختبرت اللصقة التي منحت اسم EDX110 في بريطانيا على مرضى السكري الذين يعانون من تقرحات في أقدامهم. وقد بينت نتائج الاختبار، أن اللصقة تشفي هذه التقرحات مقارنة باللفافات المستخدمة حاليا. لذلك يأمل مبتكروها في أن تخفض عدد عمليات بتر أطراف مرضى السكري التي تصل في بريطانيا إلى 130 عملية في الأسبوع.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما