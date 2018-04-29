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علماء: أضيفوا زيت السمك لنظامكم الغذائي

الصحة

علماء: أضيفوا زيت السمك لنظامكم الغذائي
FOOC300053-© Science Museum
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كشف علماء أمريكيون عن خصائص طبية جديدة لزيت السمك وبينوا أهمية استهلاكه لصحة العديد من أعضاء جسم الإنسان.

وأكد خبراء جامعة جون هوبكنز التأثير الإيجابي لتناول زيت السمك لأنه يمنع تطور اضطرابات الدماغ ما بعد الصدمات والإصابات الخطيرة.

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واثبت العلماء ذلك من خلال أمثلة حية لرجال الإنقاذ اليابانيين الذين شاركوا في القضاء على مخلفات الزلازل في اليابان، عام 2011.

وتساهم مادة أوميغا 3 في ترميم تلف الدماغ الناتج عن الحوادث الكارثية المدمرة.

ويشير الخبراء أيضا إلى أن زيت السمك يساهم في حماية الدماغ البشري من آثار الإجهاد المستمر، ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ويمنع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

كما يحتوي زيت السمك على فيتاميني "D" و"A" اللذين يحسنان بشكل كبير الحالة الصحية للشعر والأظافر.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

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