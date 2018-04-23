ابتكار وسائل منع حمل آمنة للرجال

ابتكر باحثون أمريكيون أقراصا لمنع الحمل خاصة بالرجال تحت مسمى "EP055"، يستمر مفعولها لفترة طويلة.

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ونشرت مجلة "Science Daily"، خبر ابتكار أقراص منع حمل رجالية تقلل من نشاط الحيوانات المنوية، وتصبح فعالة بعد 30 ساعة من تناولها، ويستمر تأثيرها لمدة تصل إلى 18 يوما.

وتم اختبار هذا العقار الجديد على قرود المكاك، حيث أثبت قدرته على منع الحمل خلال 18 يوما، وبعد ذلك أصبحت القرود قادرة مرة أخرى على التخصيب.

ولم يكشف الخبراء عن أي آثار جانبية لتناول عقار منع الحمل.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو