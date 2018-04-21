علماء: الشاي يؤثر في جينات النساء دون الرجال!

توصل علماء سويديون إلى أن تناول الشاي يحدث تغيرات في الجينات التي تؤثر على الإصابة بالسرطان.

واكتشف علماء جامعة أوبسالا أن النساء اللواتي يتناولن الشاي بصورة منتظمة، تحصل لديهن تغيرات في الجينات المؤثرة في ظهور السرطان وتمثيل الإستروجين. كما أن الارتفاع الشديد في مستوى الإستروجين، يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان، ولكن شرب الشاي يساعد في تخفيض هذا الاحتمال، أي أن للشاي هنا تأثير مضاد للسرطان.

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ومن المثير للاهتمام، عدم اكتشاف مثل هذه الخواص للشاي في جسم الرجال. ويرى العلماء أن تأثير الشاي يقتصر على هرمون الإستروجين الموجود في جسم المرأة فقط.

وكانت نتائج دراسات سابقة قد بينت أن الشاي والقهوة يتعاملان بنجاح مع التغيرات السلبية في الجينات، وقد تأكد علماء جامعة أوبسالا من أن الشاي يمكنه التأثير في التعبير الجيني.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما