الأطباء يكشفون العلاقة بين الشاي الحار والسرطان

يفضل العديد من الناس تناول الشاي الساخن، ولكنهم يجهلون الخطر الذي تخفيه هذه العادة وأثرها على زيادة احتمال إصابتهم بسرطان المريء.

ودرس الأطباء العادات الغذائية لما يقارب نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما، ولمدة 9 سنوات، اكتشفوا خلالها 1731 إصابة بسرطان المريء.

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وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة Annals of Internal Medicine أن التدخين وتناول الشاي الحار والكحول عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وتوصل الأطباء إلى أن الإصابة بسرطان المريء كانت أكثر بـ 5 مرات بين الذين يتناولون المشروبات الحارة وما لا يقل عن 15 غراما من الكحول، وأن هذا المرض كان منتشرا بمقدار الضعف لدى محبي تناول الشاي الساخن مع التدخين.

ويرى معدو الدراسة أن المشروبات بدرجة حرارة فوق 65 مئوية تسبب حروق في الأعضاء الداخلية للجسم، ما يزيد بدوره من خطر الإصابة بالسرطان.

المصدر: نوفوستي

كامل توما