دراسة تكشف أفضل مزيج دوائي لعلاج ألم الأسنان

توصل باحثون من كلية طب الأسنان في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، إلى أفضل علاج فعال لآلام الأسنان باستخدام مزيج من أدوية محددة.

ويشير الباحثون، إلى أنهم درسوا أكثر من 460 دراسة علمية عن الأسنان، ووجدوا أن أفضل دواء لعلاج ألم الأسنان هو استخدام مضادات الالتهابات اللاستيرويدية (وهي أدوية مسكنة وخافضة للحرارة في الجرعات العادية ومضادة للالتهابات عند تناولها بجرعات كبيرة) مع الباراسيتامول أو من دونه. وقد بينت التجارب أن 400 ملغم من إيبوبروفين و1000 ملغم من الباراسيتامول، يكون مفعولها أقوى من الأفيون في تسكين الألم.

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ويؤكد معدو الدراسة الجديدة على أن استخدام الأدوية غير الستيرويدية مع الباراسيتامول أفضل، لأن تأثيراتها الجانبية أقل وليست ذات أهمية، مع العلم أن دراسات سابقة، أشارت إلى أن تناول أدوية محتوية على مواد أفيونية يسبب النعاس واضطراب عملية التنفس والغثيان والتقيؤ والإمساك.

ويرى الخبراء أن هذا الأسلوب في العلاج "هو أفضل توازن ملائم بين المزايا الإيجابية والسلبية لهذه الطريقة، لأنه يحسن كفاءة العلاج ويخفض الآثار الجانبية السلبية الناتجة عنه".

المصدر: رامبلر

كامل توما