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ماذا يحدث عند استخدام فرشاة الأسنان لفترة طويلة؟

الصحة

ماذا يحدث عند استخدام فرشاة الأسنان لفترة طويلة؟
001 Stewart Goldstein/Medicimage LTD
الأطباء يؤكدون على ضرورة تغيير فرشاة الأسنان دوريا
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يؤكد الأطباء على أن فرشاة الأسنان التي تستخدم لأكثر من ثلاثة أشهر تصبح غير فعالة، بل وتغدو سببا في مشكلات عديدة للفم والأسنان.

ويمكن لفرشاة الأسنان القديمة أن تحوي أكثر من مئة مليون بكتيريا ما يجعلها سببا في أمراض مختلفة. لذلك يجب تعقيمها بين فترة وأخرى بوضعها في الكحول أو الماء المغلي، وعدم استخدامها أكثر من 2-3 أشهر.

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ومن الأمراض التي تسببها الفرشاة القديمة التهابات اللثة، إذ قد تحدث جروحا مجهرية في اللثة والغشاء المخاطي للفم، ما يجعلها بوابات لدخول الجراثيم، وإذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب قد تسبب فقدان السن.

كما يجب تجنب وضع الفرشاة بعد تنظيف الأسنان في حاوية خاصة إلا بعد تجفيفها تماما. لأنها قد تتعفن إذا بقيت رطبة. وإذا كانت الفرشاة في غرفة الحمام، وكان هناك مرحاض، فيجب تنظيف الفرشاة جيدا وعدم تركها نهائيا في هذا المكان، لأنها تصبح مأوى لأنواع عديدة من البكتيريا.

المصدر: رامبلر

كامل توما

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