ابتكار معجون "سحري" يعيد بناء الأسنان

يعمل علماء من جامعة واشنطن تحت إشراف البروفيسور محمد ساريكايا، على ابتكار معجون أسنان فريد بخصائص مميزة.

ولإنتاج المعجون، ينوي العلماء استخدام سلاسل الحمض النووي القصيرة "بيبتيدات"، والتي يتم الحصول عليها من بروتين أميلوغينين amelogenin الذي يلعب الدور الرئيس في تكوين مينا الأسنان.

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ومن المفترض أن تصبح هذه التكنولوجيا بمثابة العملية الطبيعية لتكوين الأسنان، حيث أنه كنتيجة لاستخدام هذه الطريقة، يستعيد السن من جلسة واحدة بين 10-50 ميكرومترا من سمك المينا.

ويأمل الباحثون الذين نشروا نتائج دراستهم في مجلة ACS Biomaterials Science and Engineering في أن يتم استخدام نتائج دراستهم، بعد انتهاء التجارب، في إنتاج معاجين الأسنان المستخدمة يوميا، وفي صناعة المواد الخاصة المستخدمة في عيادات ومستشفيات طب الأسنان.

المصدر: فيستي. رو

كامل توما