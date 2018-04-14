ما الذي يدفع الناس لتناول الحلوى؟

اكتشف علماء بريطانيون مورّثة "FGF21‎" ومركبات بديلة لها، مسؤولة عن رفع نسبة الرغبة في استهلاك السكر والكحول لدى الإنسان.

وبحسب مقالة علمية نشرت في مجلة " Cell Reports "، كشف علماء جامعة إكستر البريطانية علاقة هذا الجين بالحد من الترسبات الدهنية في جسم الإنسان.

ويشير ريدوس، أحد العلماء المشاركين في البحث، إلى أن بديل الجين هذا شائع جدا وموجود لدى 45% من البشر.

imagebroker.com-© Elmar Krenkel

ويعمل جين "FGF21‎"، عمل هرمون يفرزه الكبد، وهو مسؤول في الحالات العادية عن تعديل مستوى الإنسولين ويحفز امتصاص الغلوكوز في الخلايا الدهنية مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

كما أن هذا الجين يؤثر على منطقة ما تحت المهاد في الدماغ مما يقلل الرغبة في تناول السكر والكحول. ولدى زيادة مستوى هذا الهرمون لدى البشر فإنه يؤدي لأمراض الكبد والسمنة.

إقرأ المزيد

وأرجع العلماء السبب في زيادة الرغبة في تناول السكر والكحول إلى حصول طفرة في هذا الجين الذي يسبب أيضا ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة الحمض النووي لدى 500 ألف متطوع، أخذت منهم عينات من اللعاب والبول والدم، كما أنهم أجابوا على مجموعة من الأسئلة في استبيان خاص.

ووجد العلماء نتيجة هذه الدراسة أن الطفرة التي طرأت على جين "FGF21‎" أدت إلى انخفاض نشاط الهرمون في 45% من الحالات، والتي اكتشف فيها ميل أكبر إلى تناول الكحول والسكر وإلى انخفاض مستوى الدهون.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو