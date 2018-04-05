اكتشاف "الوصفة المثالية" لإنقاص الوزن عبر الرياضة!

توصلت مجموعة من العلماء الأمريكيين إلى أن النجاح في إنقاص الوزن الزائد يكمن في التدرب على التحمل.

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وأفاد موقع "news.eizvestia" بأن الرياضات التي يمكن من خلالها تعلم التحمل تتمثل في الجري والمشي، ورياضات أخرى.

وسجلت الأبحاث أن أفضل النتائج تحصل عليها مزاولو رياضة الجري التقليدية، وقد نجحت مجموعة كانت مارست فقط رياضة الجري، في خفض نسبة الدهون في الجسم 1.5%، أي 1.4 كيلوغرام من الدهون.

كما أن مجموعات أخرى من المتطوعين سجلت نتائج أسوأ، حيث أعطى المشي و الجري المتقطع نتائج متشابهة تقريبا تمثلت في ناقص 1.2% من دهون الجسم، أي 0.9 كيلوغرام.

واستنتج هؤلاء الباحثون المتخصصون أن إنقاص الوزن يتطلب اختيار نوع محدد من الإجهاد البدني الذي يشعر الشخص معه بالراحة.

وشدد العلماء على أن الأكثر أهمية ليس نوع الإجهاد البدني، بل الاستمرارية فيه، بحيث يكون بالإمكان ممارسة الرياضة بانتظام، ولذلك يجب أن تعطي الرياضة الإحساس بالمتعة لا النفور والضيق.

ولهذا السبب إذا لم يعجبك الجري، فيمكنك أن تختار السباحة أو المشي، والنتائج لن تختلف بشكل جذري.

وقد تأكد في نفس الوقت أن الجري والمشي أهم رياضتين لإنقاص الوزن، وبعدها يأتي في الترتيب رفع الأثقال والملاكمة.

وسر ذلك يكمن في أن الشخص يمكنه أن يمشي ويركض لفترة أطول، فيما يكون من الصعب عليه بدنيا ممارسة رياضة رفع الأثقال وفنون الدفاع عن النفس كل يوم.

المصدر: mignews

محمد الطاهر