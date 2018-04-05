حالة قلبية قاتلة وخفية تصيب المرضى دون علمهم

عاشت، جيني إدواردز، مع آلام حادة في الصدر تشعر بها عدة مرات في الأسبوع طيلة عقود، وعلى الرغم من تطابقها مع وصف أعراض الأزمة القلبية، إلا أن الأطباء أخبروها بأنه لا يوجد داع للقلق.

وتتذكر جيني (63 عاما)، وهي مديرة الموارد البشرية من تويكنهام جنوبي غرب لندن، هذه الحالة التي بدأت تشعر بها في أواخر الثلاثينات من عمرها، بالقول: "لم أشعر بألم في الصدر، ولكني شعرت أن هنالك ضغطا قويا على قلبي وأن الألم يمتد إلى ذراعي ويرتفع إلى رقبتي".

وتتابع جيني حديثها قائلة: "استمع الطبيب إلى قلبي، وقال إن الأمر طبيعي ولم يكن هناك ما يدعو للقلق، لذا شعرت بالطمأنينة في ذلك الوقت، ولكن الآلام استمرت، مع حدوث 3 نوبات في الأسبوع، وبدأت أشعر بالقلق مرة أخرى".

وزارت السيدة جيني عندما كانت في الأربعينات من عمرها، عددا من الأطباء، اعتقد بعضهم أن الآلام مرتبطة بالإجهاد الذي سيطر على حياتها في فترات معينة، ولكن نوبات الألم لم تحدث في الأوقات العصيبة، لذا لم يكن ذلك منطقيا بالنسبة لها.

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كما وصف أطباء آخرون هذه الألام بـ "الذبحة الصدرية الزائفة"، وأشاروا إلى أنها ترتبط بالحالة النفسية إلى حد كبير.

ولكن قبل 4 سنوات، تعرضت جيني إلى نوبات متكررة وحادة، ما اضطر طبيبها لإحالتها إلى طبيب قلب مختص. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أن الدورة الدقيقة للقلب لم تكن تعمل كما ينبغي، ما تسبب بحدوث آلام حادة في منطقة الصدر.

وتم تشخيص حالة، جيني، بإصابتها بمتلازمة القلب X، والتي تسبب آلاما شديدة في الصدر مماثلة للذبحة الصدرية أو النوبة القلبية. ويرجع ذلك إلى مشاكل في الأوعية الدموية الصغرى، والخلايا البطانية للأوردة والشرايين. وتعد هذه الحالة شائعة بشكل مدهش رغم أنها مجهولة.

وأشارت نتائج دراسة أمريكية حديثة نُشرت في مجلة New England Journal Of Medicine، شارك فيها 400 ألف شخص يعاني من أمراض الصدر، إلى أن أكثر من 50% منهم لم يكن لديهم انسداد في الشرايين، وبالتالي قد يكونون مصابين بهذه الحالة.

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ويقدر الخبراء أنه ما إذا طُبقت هذه الأرقام على بريطانيا، فإن ما بين 500 و700 ألف شخص، قد يعانون من متلازمة القلب X دون علمهم. وترتبط المتلازمة بالدوران الوعائي الدموي، الذي يتفاعل بشكل غير طبيعي مع الإجهاد، سواء الجسدي أو النفسي.

وتشكل النساء 90% من قائمة المرضى المصابين بهذه الحالة، تتراوح أعمارهن بين 30 و60 سنة، ويرجع ذلك إلى أن مستويات هرموناتهن تلعب دورا في ذلك، خاصة ما قبل سن اليأس.

ويقول الباحثون إنه كان يعتقد أن متلازمة القلب X، المعروفة بأنها الذبحة العصبية الوعائية الدقيقة، حالة نادرة في الأساس لا تؤثر إلا على النساء. ولكنهم اكتشفوا أنها تؤثر على الجنسين وهي شائعة نوعا ما، إلا أن الأطباء يشخصونها في وقت متأخر.

ويشمل علاج متلازمة القلب X إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة وخفض نسبة الكوليسترول، بالإضافة إلى وصف أدوية الذبحة القلبية.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا