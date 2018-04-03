ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل يزيد من خطر الإصابة بالإجهاض

توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل يزيد من خطر تعرض المرأة للإجهاض بنسبة 20% تقريبا.

وأظهرت الدراسة الأمريكية أن اللواتي لديهن قراءات ضغط دم أعلى من المعدل الصحي، 80 ميلليمتر/ زئبق، هن الأكثر عرضة للإجهاض.

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وتضيف نتائج الدراسة أن خطر الإجهاض يرتفع إلى 18% لكل زيادة في ضغط الدم بمقدار 10 ميلليمتر/ زئبق.

وخلص الباحثون إلى أن النتائج تسلط الضوء على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي، من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية لتقليل ضغط الدم لدى النساء من أجل تجنب مخاطر الإجهاض لاحقا.

وأكد الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور إنريكي شسترمان، من معهد "يونيس كنيدى شرايفر الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية" في ولاية ماريلاند الأمريكية: "تشير النتائج التي توصلنا إليها، إلى أن الحصول على ضغط دم سليم قبل الحمل، ليس له فوائد صحية في وقت لاحق من الحياة فحسب، بل يقلل أيضا من فرص فقدان الحمل". موضحا أن الحفاظ على صحة جيدة قبل الحمل من خلال تغييرات نمط الحياة، يمكن أن يساعد في منع الإصابة بأمراض القلب لاحقا، ويمكن أيضا أن يحسن الصحة الإنجابية.

ويجب على الأطباء الذين يشرفون على معالجة النساء في سن الإنجاب، الانتباه إلى ارتفاع ضغط الدم نظرا لارتباطه قبل الحمل وفي بدايته بزيادة مخاطر الإجهاض، وهو ما قد يساعد الآلاف من الأزواج على الإنجاب.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني