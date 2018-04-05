لماذا ينصح الأطباء بتناول الشمندر؟

يعد الشمندر من أهم وأرخص الخضار الجذرية التي تحتوي على المغنيزيوم والبوتاسيوم وغيرها من المركبات المفيدة لصحة الجسم.

ويوصي علماء من جامعة ويك فورست في الولايات المتحدة الأمريكية بتناول الشمندر للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل دائم.

ويشير الخبراء إلى أن تناول الشمندر السكري يعتبر وسيلة فعالة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والحفاظ على قلب وأوعية دموية خالية من الأمراض الخطيرة.

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ويقول الباحثون، إن نسبة معدني المغنيزيوم والبوتاسيوم الموجودة في ثمرة الشمندر لها تأثير إيجابي على الأجهزة الإفرازية، وعلى عمل القلب والأوعية الدموية لدى الإنسان.

وتظهر بيانات العلماء الأمريكيين أيضا وجود نسبة عالية من فيتامين " В9 " في الشمندر، الذي يتميز بفعاليته في الوقاية من الأمراض القلبية.

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كما أثبتت دراسة علمية بريطانية أن تناول كأس عصير الشمندر، المأخوذ من 5 ثمار، كل يوم، يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية بنسبة 40%.

ويخفض تناول الشمندر في الطعام، كالسلطات والشوربات كل يوم، من مستوى الكوليسترول في الدم، وله تأثير إيجابي على الصحة العامة التي تنعكس على الحالة المعنوية والنفسية.

لكن الخبراء يحذرون من تناول الشمندر من الأشخاص الذين يعانون من حموضة عالية في المعدة وحساسية خاصة لبعض المنتجات الغذائية.

المصدر: رامبلر

خالد ظليطو