اكتشاف تأثير قاتل للقهوة!
Globallookpress Patrick Lefevre/ZUMAPRESS.com
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أظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة جيمس ماديسون الأمريكية، أن بعض الناس يعانون من صعوبة هضم الكافيين، ما يشكل خطورة على قلوبهم.
وخلال الدراسة، قام متطوعون بالجري مسافة طويلة بعد تناولهم أقراصا من الكافيين، حيث تبين أن سرعة جري بعضهم انخفضت بنسبة 14% مقارنة بالآخرين الذين ازدادت سرعتهم بنسبة 5%.
كما اتضح من النتائج أن الأشخاص الذين انخفضت سرعتهم يعانون من تحولات جينية، يصعب بسببها هضم الكافيين.
وأكد الباحثون أن "الكافيين يبقى في أجسام هؤلاء (واحد من كل 10 أشخاص)، ويؤثر إيجابيا في وظائف أدمغتهم المعرفية، ولكنه في المقابل يرفع مستوى ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".
المصدر: ميديك فوروم
كامل توما
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