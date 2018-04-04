متى يكون النوم ليلا ضارا بالصحة؟

كشف رئيس قسم طب النوم بكلية الطب في جامعة سيتشينيف في موسكو، ميخائيل بوليوكتوف، عن الخطر الذي قد يسببه النوم ليلا.

ويشير الخبير إلى أن "أسوأ" النتائج على الصحة تظهر عند النوم القليل، حيث أن "الذين يخصصون أقل من سبع ساعات للنوم ليلا، يجازفون بتعريض أنفسهم لأمراض في منظومة المناعة وكذلك لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وغيرها من الأمراض".

ويرى ميخائيل بوليوكتوف أن الفترة المثالية للنوم تتراوح عادة بين 7 و10 ساعات.

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ويؤكد بعض الخبراء أن النوم لفترة طويلة مضر للصحة أيضا، دون وجود دراسات تؤكد تلك المعلومة. لذلك فإن هذه المسألة بحاجة إلى دراسة مفصلة.

ويذكر أن نتائج دراسات سابقة أجراها علماء جامعة فليندرز الأسترالية بينت أن بعض الأشخاص بسبب خصائص جسمهم البيولوجية "مبرمجين" للنوم في وقت متأخر من الليل والاستيقاظ متأخرا.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما