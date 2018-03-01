العلماء يثبتون فائدة النوم للعقل

كشفت دراسة أجريت مؤخرا بأن النوم ضروري ويؤثر في القدرات العقلية للإنسان بصورة إيجابية.

وأفاد باحثون من جامعة ويسكونسن الأمريكية بأن الاختبارات بينت وجود علاقة بين القدرات العقلية للإنسان والنوم، وأن النوم يغير عمل الدماغ بصورة جذرية. بحسب الأطباء. أي يجب أن يكون النوم خلال مدة زمنية كافية وفي ظروف ملائمة وهادئة، لكي يحصل الجسم على قسط كاف من الراحة. مثل هذا النوم له تأثير إيجابي في تطوير القدرات العقلية للإنسان.

هذا الأمر مهم جدا للأطفال والمراهقين بصورة خاصة لأن عقلهم في طور النمو، والنوم قد يصبح عنصرا أساسيا مهما في نمو قدراتهم العقلية.

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يشير الباحثون إلى أن الأطفال الذين لا ينامون وقتا كافيا، تكون قدراتهم العقلية ضعيفة مقارنة بأقرانهم الذين ينالون قسطا كافيا من النوم.

بدأت هذه التجارب في عام 2003 تحت اسم "فرضية الاتزان المتشابك". ويكمن جوهر هذه الفرضية في أن النوم يؤثر جدا في القدرات العقلية للناس. وقد أثبت ذلك فعلا خلال عدة سنوات من خلال مراقبة النشاط العقلي للناس.

ظهرت أولى نتائج هذه الدراسة بعد مضي بضع سنوات على انطلاقها ، والآن أثبتت الاختبارات اللاحقة العلاقة الفعلية بين النوم والقدرات العقلية للإنسان. ويشير العلماء إلى أن الارتباط بين الخلايا العصبية في النهار يكون متينا، وفي الليل يضعف، وهذا يؤثر إيجابيا في التعليم لاحقا.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما