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وباء قاتل يهدد بريطانيا!

الصحة

وباء قاتل يهدد بريطانيا!
Globallookpress Thana Nuntavoranut/Xinhua
وباء الإنفلونزا المقبل سيصيب 43 مليون بريطاني
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انتهت قبل أيام موجة من وباء الإنفلونزا في بريطانيا، لم تشهد لها البلاد مثيلا خلال تاريخها الحديث، مع تحذيرات من انتشار المرض مجددا في المستقبل.

وقرر العلماء دراسة موجة مقبلة متوقعة من المرض، حيث وجدوا أن عدد ضحاياها سيصل إلى 886 ألف شخص، فيما سيصاب بالمرض ثلاثة أرباع سكان المملكة. وقد حذر أعضاء الحكومة البريطانية قبل فترة من احتمال انتشار فيروس إنفلونزا متحول يشكل خطرا على البشرية، ويعد أكثر خطرا من الإرهاب.

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وقدر عالم الرياضيات الدكتور، حنا فراي، والطبيب الدكتور جاويد عبد المنعم، سرعة انتشار الوباء المقبل في بريطانيا باستخدام معلومات عن 30 ألف شخص. وتفيد نتائج الدراسة بأن عدد المصابين بالإنفلونزا في الوباء المقبل سيبلغ 43 مليون شخص.

وكانت رئيسة منظمة الصحة العالمية قد حذرت، الشهر الماضي، من أن البشرية ضعيفة جدا أمام الأوبئة. ويعتقد الباحثون أن الوباء المقبل سيكون مصدره جنوب شرق آسيا.

 المصدر: رامبلر

كامل توما

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