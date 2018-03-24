وصفات طبيعية فعالة لعلاج ألم الأسنان

نشر موقع رامبلر الروسي مقالا ذكر فيه عددا من الوصفات الطبيعية التي ينصح بها الأطباء لعلاج آلام الأسنان.

- منقوع أوراق النعناع:

يمكن تحضير هذا المنقوع بتقطيع كمية من أوراق النعناع الطازجة ووضعها في وعاء زجاجي وغمرها بكحول الإيثانول الطبي، وإغلاق الوعاء لمدة أسبوعين أو أكثر، ومن ثم تصفية المحلول ومضمضة الفم به في حالات ألم الأسنان.

youtube/Все о Гипертонии

- المحلول الملحي:

يعتبر هذا المحلول من أسهل المحاليل تحضيرا، إذ يكفي أن نضيف مقدار ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ لنستخدم هذه الوصفة في تعقيم الفم وإزالة ألم الأسنان.

youtube/Красота Мира

- زيت شجرة الشاي:

يعتبر زيت شجرة الشاي من أهم الزيوت الطبيعية المستخدمة في المجالات الطبية، ولعلاج ألم الأسنان، يكفي أن نضع بضع قطرات من هذا الزيت على قطنة أو قطعة شاش صغيرة ووضعها على شكل كمادات على اللثة لبضع دقائق ليختفي الألم بسرعة.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر