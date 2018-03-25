"هرمون المتعة" لعلاج الجنود الجرحى!

طوّر علماء بريطانيون طريقة جديدة لعلاج الحالات الطارئة والجنود المصابين، لإعادة تأهيلهم وتسريع عملية شفائهم بنسبة 15-20%.

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وأدخل خبراء من جامعة أوكسفورد التقنية الفريدة، لتسريع تعافي الجنود المصابين في ساحات المعارك، إذ تعتمد على استخدام الموسيقى طوال فترة العلاج. وسيقلل استخدام الموسيقى برأي العلماء من مستوى استهلاك مسكّنات الألم ويساعد على التقليل من الاضطرابات العقلية المرافقة.

وأدّى تشغيل الموسيقى، المختارة بشكل دقيق، للمرضى بعد العمليات الجراحية، إلى زيادة إنتاج الدوبامين (هرمون السعادة)، الذي ساهم بدوره بتوليد خلفيات مشجعة لدى الجنود للتعافي بسرعة، والانتقال إلى تمارين إعادة التأهيل، حتى لدى الجنود الذين تعتبر إصاباتهم خطيرة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو