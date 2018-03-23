العلماء يحذرون من مخاطر عقار شائع!

أظهرت دراسة علمية تايوانية خطر تناول عقار الإيبوبروفين المسكّن على عمل أجهزة الجسم الحيوية.

وجاء في دراسة لعلماء الأحياء من المعهد الوطني الصحي في تايوان، أن الاستخدام المنتظم ولو بجرعات صغيرة لعقار الإيبوبروفين وغيره من مسكّنات الآلام، يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني وأمراض القلب الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 20 و30%.

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ودرس هوي جو تساي، كبير الباحثين في المعهد التايواني، وزملاؤه حالة 57 ألف مريض من المستشفيات المحلية، وتأكدوا من التأثير السلبي لهذه المسكنات على القلب والأوعية الدموية. إذ بلغ عدد المرضى، الذين يعانون من الرجفان الأذيني وعدم انتظام ضربات القلب، نصف عدد المتطوعين للدراسة ممن تناولوا الإيبوبروفين ومسكّنات مشابهة. ولم يعان المشاركون في التجربة من مشاكل مماثلة لعدم استخدامهم لهذه المسكنات.

يذكر أن العلماء كانوا قد أثبتوا في السابق، أن تناول المسكّنات بكميات كبيرة يؤدي في كثير من الحالات إلى السكتة القلبية وغيرها من اضطرابات عمل القلب.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو