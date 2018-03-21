حمض دهني يخفض خطر الموت المبكر إلى النصف!

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول المكسرات والبذور يعزز صحة القلب إلى الحد الذي يجعلها تقلل من خطر الوفاة المبكرة بمقدار النصف تقريبا.

وتابع باحثون من فنلندا الحالة الصحية لـ 2500 شخص لمدة 22 عاما، مع التركيز على مستويات الأحماض الدهنية في دمائهم، ووجدوا أن أولئك الذين يتناولون كميات أكبر من حمض اللينوليك الموجود في الأطعمة الغنية بالأوميغا 6، مثل الصنوبر والجوز وبذور اليقطين وغيرها، كانوا أقل عرضة للوفاة المبكرة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، بنسبة 43%.

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ولم تجد الدراسة أي دليل يدعم المخاوف التي تقول بأن حمض اللينوليك يمكن أن يحفز الالتهاب المسبب للسرطان، مع العلم أنه لم يؤثر بأي شكل لحماية الناس من السرطان في الوقت نفسه.

وقال البروفيسور يوركي فيرتانن، المشارك في الدراسة، إنه كلما ارتفع مستوى حمض اللينوليك في الدم، قل خطر الموت المبكر، إلا أن هناك تكهنات بأن الحمض يسبب التهابا منخفض المستوى يمكنه زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

وأشارت الدراسة إلى أن النتائج كانت متشابهة للغاية بغض النظر عما إذا كان المشاركون يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان أو مرض السكري في بداية الدراسة.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني