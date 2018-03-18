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السكّر لعلاج الإنفلونزا!

الصحة

السكّر لعلاج الإنفلونزا!
imago stock&people-© imago stock&people
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حوّل علماء الكيمياء في روسيا السكر العادي إلى مركب جديد كدواء فعّال ضد الإنفلونزا.

وأظهرت نتائج أبحاث خبراء الكيمياء في مدينة إيركوتسك الروسية فعالية المستحضر الذي استخلصوه في معالجة واحدة من سلالات الإنفلونزا.

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وقالت كبيرة الباحثين في معهد الكيمياء في إيركوتسك، يان كوستيرو، إن "مادتنا لا تؤثر على الفيروسات بشكل مباشر ولا تقتلها، بل تمنع عدواها عبر وداخل الخلايا، لذلك لا تجد الفيروسات مكانا تتكاثر فيه".

ويتم اشتقاق المستحضر الجديد من مكونات نباتية آمنة وغير سامة، لذلك يأمل العلماء أن يحل هذا العلاج مكان التطعيم التقليدي في المستقبل.

يذكر أن العلماء الروس يعملون على دراسة المادة الجديدة المستخلصة من السكر منذ 5 أعوام وقد تم تجريبها على الفئران، وستصبح في متناول البشر خلال عامين فقط.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

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