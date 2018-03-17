هل تنتقل الجلطة الدماغية وراثيا؟

كرست دراسة شاملة استمرت 10 سنوات لمعرفة الآليات الجزيئية للجلطة الدماغية، وأثبتت نتائجها وجود استعداد وراثي للإصابة بها .

وتشير مجلة Nature Genetics إلى أن العلماء اكتشفوا الجينات المسببة للجلطة.

وشارك المساهمون في هذا المشروع الجديد بأعمال الاجتماع العلمي الخاص بدراسة الجلطة الدماغية وأسبابها، حيث درسوا عينات الحمض النووي لـ 520 ألف شخص من سكان القارات الخمس، 67 ألفا منهم أصيبوا بالجلطة الدماغية.

وكان العلماء قد اكتشفوا سابقا 10 مناطق جينية مسؤولة عن نزف الدم في الدماغ. وفي هذه الدراسة، تمكنوا من اكتشاف 22 منطقة من الجينوم، لها علاقة بزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

ويقول أحد العلماء إن "بعض مناطق الجينوم التي اكتشفت الآن لها علاقة أيضا بالسكتة القلبية وبتكون اللويحات في الأوردة".

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كما أن هناك توقعات بوجود ميل وراثي للإصابة بارتفاع ضغط الدم، حيث تمكن العلماء من فصل الجينات المسؤولة عن ذلك.

ويذكر أن خبراء مركز الجنوب - الغربي الطبي التابع لجامعة تكساس، أعلنوا سابقا أن تشخيص الجلطة الدماغية يمكن بدقة عالية من حالة الأوعية الدموية، من تراكم الكالسيوم فيها. فنسبة إصابة الأشخاص، الذين يغيب الكالسيوم في شرايينهم، بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية هي الأدنى خلال السنوات العشر المقبلة.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما