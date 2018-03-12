مرض مجهول يهدد حياة الملايين!

حذّر خبراء من منظمة الصحة العالمية، من احتمال كبير لانتشار وباء عالمي جديد أطلق عليه اسم "مرض Х".

ووضع الخبراء قائمة بالأمراض التي يمكن أن تغطي كل أنحاء الأرض، كحمّى لاسا النزفية الفيروسية التي انتشرت في نيجيريا، والإيبولا التي أسفرت عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص عامي 2014 و2015.

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كما حذّر العلماء أيضا من خطر عدوى حمّى ماربورغ وحمّى القرم-الكونغو النزفيّة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وحمّى زيكا.

وأضاف الباحثون "مرض Х"، إلى قائمة الأوبئة التي ستودي بحياة الملايين من البشر لأنهم يعتبرون أن المرض القاتل القادم مجهول الهوية، كالإنفلونزا الإسبانية التي اجتاحت العالم في القرن الماضي وأصابت 550 مليون شخص عامي 1918 و1919، وقتلت من 50 إلى 100 مليون إنسان.

لذلك يخطط العلماء لإعداد تدابير وقائية مسبقة لمكافحة انتشار الأوبئة وإيجاد لقاحات تقمعها بالسرعة اللازمة قبل أن تهلك البشرية.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو