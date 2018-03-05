8 طرق للتغلب السريع على أمراض البرد

عادة يصاب الناس بأمراض البرد في فترة تغير الفصول، لأن الجسم يكون ضعيفا بسبب قلة الفيتامينات والشمس تظهر فترات قصيرة وحرارتها غير كافية.

تظهر علامات أمراض البرد على شكل انسداد الأنف، وآلام في الحنجرة وصداع. هناك طرق سريعة للتخلص من هذه الأعراض قبل فوات الأوان.

1-تهوية الرئتين

لمنع تطور أمراض البرد إلى التهاب القصبات أو التهاب الرئتين يجب تهوية الرئتين بصورة مكثفة بنفخ البالونات، أو دعك ورقة لتصبح على شكل كرة ووضعها على الطاولة وتحريكها بالنفخ (هذا مفيد للأطفال). هذه العملية تحسن المزاج وتساعد على التخلص من المرض بسرعة.

2-التنفس فوق البخار

الحمام الساخن أو بخار الماء يساعد في سرعة التخلص من أمراض البرد في المنزل. لأن الفيروسات حساسة جدا من ارتفاع درجة الحرارة. لذلك يمكن القضاء على الموجودة في تجويف الأنف بسرعة. يمكن عمل هذا بتنفس البخار الساخن.

3- ترطيب الهواء

تستخدم حاليا أجهزة لترطيب الهواء داخل غرف المنزل. هذه العملية تمنع انسداد الأنف وتجعل تجويف الأنف رطبا. هذه الأجهزة تحتاج إلى تنظيف بصورة دورية لمنع تكاثر البكتيريا فيها.

4- غسل الأنف والفم بمحلول ملحي

ينفع المحلول الملحي الساخن (ثلث ملعقة طعام ملح في قدح ماء ساخن) في علاج احمرار الحنجرة وتنظيف تجويف الأنف ومن ثم عمل 5-6 مرات غرغرة في اليوم.

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5- تناول فيتامين С

تساعد الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين С في تعزيز الوظائف المناعية للجسم، حيث يتم هذا بفضل تحسن عمل كريات الدم البيضاء التي تهاجم الفيروسات.

المواد الغذائية الغنية بفيتامين С هي- الثوم، النعناع، المواد المحتوية على الزنك، الليمون والبرتقال والجريب فروت، الكرفس والبقدونس والقرنبيط.

6- شرب مرق الدجاج

لقد أثبت العلماء فعالية مرق الدجاج في علاج أمراض البرد. فقد اختبر علماء من ألمانيا فعالية 13 نوعا من مرق الدجاج وأثبتت جميعها فعالية جيدة مضادة للالتهابات، وتقلل من انسداد الأنف وآلام الحنجرة.

7- الطب الشعبي

يعتبر العسل من الوسائل التي تستخدم في علاج أمراض البرد والإنفلونزا، حيث يرفع من قدرات الجسم الوقائية المضادة للمؤثرات الخارجية، حيث يكفي عند الشعور بالألم في الحنجرة أو الحلق وضع ملعقة شاي من العسل مع شمعه في الفم وامتصاصها ببطء إلى أن يبقى الشمع فقط.

8- الزيوت العطرية الطيارة

تفيد الإحصائيات بأن الأشخاص الذين يتناولون بصورة منتظمة الثوم والبصل والعرق الحار والفجل هم أقل عرضة للإصابة بأمراض البرد، لأن هذه المواد تحتوي على مضادات حيوية طبيعية وتحمي جسمنا من الفيروسات والبكتيريا.

بالطبع البعض لا يطيقون رائحة البصل والثوم، لذلك عليهم استخدام الزيوت الطيارة لهذه المواد، حيث عليهم جعل هذه المواد على شكل عصيدة ووضعها في إناء له غطاء ومن ثم بين فترة وأخرى تنفس هذه الروائح.

كما نرى يمكن التغلب على أمراض البرد بسرعة وببساطة.

المصدر: رامبلر

كامل توما