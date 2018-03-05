كيف نتخلص من تعب الساقين؟

تحتاج القدمين المتعبتين إلى وضعها في ماء دافئ تبلغ حرارته نحو 37 درجة مئوية، ويضاف له ملح البحر أو مغلي نباتات لها خواص منشطة لمدة 10-15 دقيقة في المساء.

وبعد تنشيف القدمين، نبدأ بتدليكها على النحو التالي:

- الضغط عدة مرات بقبضة اليد على أسفل القدم من الأصابع إلى الكعب.

- تدليك عضلة الساق بكلتا اليدين من الكعب إلى الركبة مع ضربات خفيفة.

- وضع الساقين بين اليدين وتدليكهما بقوة من الأسفل إلى الأعلى.

- تدليك عضلة الساقين بحركة حلزونية بأصابع اليدين من الخلف أولا، والجوانب ثانيا.

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من المهم جدا تحفيز عمل القدمين واستغلال كل فرصة سانحة للمشي حافيا في الطبيعة على أرضية غير مستوية، وعلى الأحجار والرمال والأعشاب التي عليها قطر الندى، ويمكن ممارسة هذه التمارين داخل البيت أيضا باستخدام سجادة مطاطية خاصة.

كما يجب تحريك مفصل الكاحل في اتجاهات مختلفة وكذلك شد أصابع القدمين وبسطها عدة مرات، وكذلك ربط إبهامي القدمين بشريط مطاطي وتحريكهما باتجاهات مختلفة.

المصدر: medpulse.ru

كامل توما