أبسط طريقة للوقاية من الموت المبكر!

حدد علماء أمريكيون نصيحتين فقط، لتجنب أعراض الشيخوخة الثقيلة المتمثلة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

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وأجرى علماء من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، دراسة استمرت 4 أشهر على فئران مخبرية، حيث قام العلماء بتوزيع الفئران على 4 مجموعات.

المجموعة الأولى توفرت لديها إمكانية الحصول على الطعام على مدار الساعة، بينما حصلت المجموعة الثانية على تمرين يومي للركض، مع إمكانية الحصول على الطعام على مدار الساعة أيضا. أما المجموعة الثالثة فقد كانت تأكل يوما، ويُمنع عنها الطعام في اليوم التالي. فيما تميزت المجموعة الرابعة بنشاط بدني دوري، بالإضافة إلى صيام دوري محدود.

وأظهرت نتائج الدراسة الأثر الإيجابي للتمارين البدنية بشكل عام على فئران التجارب، ولكن الأثر الصحي الأكبر انعكس على المجموعة التي تعرضت لنشاط بدني دوري، وصيام دوري متقطع أيضا.

وينصح العلماء بتطبيق نتائج هذه الدراسة على الأشخاص الذين يريدون تحسين صحّتهم البدنية والنفسية، وتقليل مخاطر الوفاة المبكرة لديهم.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو