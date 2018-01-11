هل يقي البصل والثوم من السرطان؟

كثر الحديث عن البصل والثوم وأنهما أكثر المواد الغذائية فائدة لجسم الإنسان، فهل هذه معلومات مبالغ فيها أم أنها صحيحة؟

درس علماء من فرنسا خواص البصل والثوم واستنتجوا أن إنزيماتهما تمنع تكاثر الخلايا السرطانية وتبطئ نمو الورم، بحسب "OaNews".

ويضيف العلماء أن تناول 18 غراما من الثوم في الأسبوع يخفض احتمال الإصابة بسرطان القولون بنسبة 30% وسرطان المعدة بـ 50%.

وتوصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل مأكولات بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ذات الأطباق الغنية بالبصل والثوم، حيث تصل الكمية التي يستهلكها الفرد في بعض المناطق إلى ثلاثة كيلوغرامات في السنة. لذلك فإن سكان هذه المناطق نادرا ما يصابون بسرطان القولون مقارنة بمعدل الإصابات في العالم.

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وتجدر الإشارة إلى أن علماء جامعة كوماموتو اليابانية أعلنوا، عام 2016، عن اكتشافهم خاصية للبصل تبطئ نمو الورم عند الإصابة بسرطان المبيض، واختبروا ذلك على الفئران المخبرية بنجاح.

كما سبق أن افترض العلماء بأن تناول البصل والثوم يؤدي إلى إبطاء عملية الشيخوخة. وفي الصين اكتشف العلماء أن الثوم والبصل يخفضان مستوى الكوليسترول في الدم. ومن المعروف أن البصل والثوم يمنعان ركود السوائل في الجسم، ويقيان من العدوى ويخففان الألم عند الإصابة بالتهاب المفاصل.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما