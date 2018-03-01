"حصان طروادة" يوقف انتشار السرطان!

طور علماء أمريكيون طريقة جديدة لإيصال دواء "باكليتاكسيل" إلى داخل الخلايا السرطانية وتمنعها من الانتشار.

الطريقة الجديدة التي توصل إليها علماء من جامعة كاليفورنيا، تقوم على جمع مركب دواء "باكليتاكسيل" مع جزيء " 123B9 " وتصويبه نحو المورثة السرطانية " EphA2 " ليوقف عملها في الانتشار.

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ويعد انتشار الأورام الخبيثة السبب الرئيسي لوفاة مرضى السرطان، ولا يوجد علاج ناجع ضد تشكل بؤر ثانوية للسرطان حتى يومنا هذا. لكن العلماء استطاعوا تحييد المورثة السرطانية " EphA2 " بهذه الطريقة، لمنع انتشار الأورام الخبيثة عبر الدم والغدد اللمفاوية إلى أعضاء أخرى من الجسم.

ويعمل المركب الجديد بحسب العلماء على طريقة "حصان طروادة" بإيصاله الدواء إلى داخل الخلايا السرطانية فيمنع انقسامها وانتشارها. وقد جُربت التركيبة الجديدة على فئران مخبرية، وأثبت فعاليتها بمنع انتشار خلايا الأورام الخبيثة.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو