لقاح يحجّم السرطان ويقضي على الأورام!

ابتكر علماء أمريكيون لقاحا ضد السرطان من فيروس معدل وراثيا يحفز المناعة في جسم الإنسان.

وطور علماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو هذا اللقاح الجديد من فيروس " Pexa-Vec" السرطاني، بإضافة جية ترميز من جزيء ببتيدي صغير يحفز نشاط الخلايا المناعية في الجسم.

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كما استطاع العلماء إزالة جين إنزيم "ثيميدين كيناز" من الفيروس نفسه للحد من عمله خارج الخلايا السرطانية، وتؤدي هذه العملية إلى تحجيم قدرة الفيروس الذي لن يعمل إلا داخل الخلايا السرطانية.

وأظهر فيروس " Pexa-Vec" المعدل وراثيا قدرته على تحجيم أو إيقاف نمو الأوعية الدموية التي تغذي الأورام الخبيثة. ويمكن إعطاء اللقاح عن طريق الوريد وليس بإدخاله إلى خلايا الورم ما يجعله قادرا على محاربة الأورام الموجودة وإيقاف عمليات تشكّل أخرى في الجسم.

وتم التحقق من أن لقاح " Pexa-Vec" يمنع انتشار السرطان إلى الأعضاء الصحيحة في الجسم بعد تجربته على فئران مصابة بسرطان البنكرياس. وعلى الرغم من أن اللقاح الجديد لم يقض على السرطان بشكل كامل إلا أنه استطاع تحفيز الخلايا المناعية التي ساعدت في القضاء على الورم.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو