كيف تخدع الفيروسات الجهاز المناعي؟

كشف العلماء عن الآلية المعقدة التي تخدع بها الفيروسات مناعة الجسم البشري وتصيبه بأمراض مميتة.

وشرح علماء من جامعة مكغيل الكندية كيف تسبب الفيروسات الأمراض المزمنة وخاصة الإيدز والتهاب الكبد c، وتضعف خلايا الجهاز المناعي في جسم الإنسان.

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وتنتج هذه الفيروسات عند دخولها الجسم البشري مادة كيميائية تسمى إنترلوكين-10 تتحكم بنشاط الخلايا الليمفاوية التائية (مجموعة من خلايا الدم البيضاء تلعب دورا أساسيا في المناعة) وتجعلها أقلّ فعالية.

ويساعد هذا الكشف الحديث برأي العلماء، على إيجاد علاجات جديدة لعدد من الأمراض الخطيرة التي تصيب البشر كالالتهابات الفيروسية المزمنة والسرطان وأمراض نقص المناعة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو