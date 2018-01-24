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من أين نلتقط عدوى الأمراض؟

الصحة

من أين نلتقط عدوى الأمراض؟
flickr/heumann
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حدد أخصائيو الصحة مجموعة من الأماكن والأدوات الرئيسة التي تتسبب في انتقال الفيروسات والأمراض المعدية إلى الإنسان .

وأشار أطباء من الولايات المتحدة إلى الطرق التي تُجنب الإنسان الفيروسات والأمراض المعدية، دون الخضوع للقاحات أو تناول عقاقير معينة.

وحذّر الأطباء من وسائل النقل العامة التي تعد المكان الأول الذي ينصح بتجنب لمس المقابض وأعمدة الاستناد فيه، لما يمكن أن تسببه من التهابات حادة.

flickr/James Loesch
flickr/Furcifer pardalis

وتحتوي مكاتب العمل على 40 إلى 60% من الميكروبات التي يجب علينا الحذر منها بالامتناع عن لمس آلات صنع القهوة وبرادات المياه والأقلام ولوحات المفاتيح في الحواسيب المشتركة، وغيرها من أدوات العمل.

flickr/Mary Cullen

وتعد عبوات الصابون السائل الموجودة في الحمامات العامة مصدرا لتكاثر البكتيريا لتكرار لمسها من قبل مجموعة كبيرة من الناس.

flickr/romana klee
flickr/Oliver Wagner
flickr/JD Hancock
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كما أن الأماكن العامة المزدحمة، مثل دور السينما وصالات النشاطات الرياضية والثقافية المختلفة من أكثر الأماكن عرضة لانتشار الفيروسات بين روادها.

ونصح الباحثون أيضا بتجنب لمس أدوات الطعام المشتركة الموجودة باستمرار على طاولات المطاعم.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو

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