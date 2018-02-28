لأول مرة .. طبيب تشخيص إلكتروني!

اخترع علماء من الصين، جهازا طبيا يعمل بالذكاء الاصطناعي يشخّص الأمراض القابلة للشفاء بدقة.

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ونشرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن الجهاز الجديد قادر على تحديد المرض لدى البشر كالأطباء الحقيقيين، وخصوصا في الكشف عن أمراض التهاب الرئتين لدى الأطفال، وأمراض العيون المختلفة.

ويؤكد العلماء على أن استخدام هذا الجهاز (الكمبيوتر التشخيصي)، لن يؤدي فقط إلى تحسين كفاءة التشخيص الطبي فحسب، بل سيكون له تأثير إيجابي على اختيار خطة العلاج المثلى.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو