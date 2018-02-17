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أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي الطبي في أبوظبي

الصحة

أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي الطبي في أبوظبي
Reuters Fabrizio Bensch
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أعلن نائب الرئيس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد، أن العاصمة الإماراتية تستعد لاستضافة أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والعلاج عن بعد.

وقال الشيخ هزاع بن زايد: "نراهن على الأثر الإيجابي الكبير، الذي سيحدثه تبني الذكاء الاصطناعي الطبي في الممارسات الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية لإمارة أبوظبي".

وتنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" هذه القمة كخطوة لتعزيز الحوار التفاعلي وتبادل الأفكار حول دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية مستقبلا.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في الإمارات أن القمة ستعقد خلال العام الحالي، دون إعلان موعد محدد.

ومن المرجح أن تناقش القمة وسائل تطوير الذكاء الاصطناعي في التشخيص وعلاج معظم الأمراض بطريقة ذكية، وفق أعلى المعايير التقنية وأحدث الممارسات التكنولوجية.

وتكتسب القمة أهمية خاصة لأنها الأولى من نوعها عالميا لاستشراف مستقبل العمليات الطبية الذكية، التي تكسر حاجز المكان وتستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية من أجهزة على يد أمهر الأطباء والطواقم الطبية المصاحبة وتكامل المستشفيات في العالم وربطها معا، مما يسهل تبادل الخبرات وإجراء العمليات المشتركة ومشاركة التشخيصات والاستشارات الطبية المتعددة.

المصدر: وام

علي جعفر

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