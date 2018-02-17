أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي الطبي في أبوظبي

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد، أن العاصمة الإماراتية تستعد لاستضافة أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والعلاج عن بعد.

وقال الشيخ هزاع بن زايد: "نراهن على الأثر الإيجابي الكبير، الذي سيحدثه تبني الذكاء الاصطناعي الطبي في الممارسات الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية لإمارة أبوظبي".

أبوظبي تستعد لاستضافة أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي الطبي. نراهن على الأثر الإيجابي الذي ستحدثه التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مجال الطب بما يلبي الحاجات المتنامية ويوفر لأبوظبي مكانة بارزة في المجالات العلمية والتكنولوجية والصحية. pic.twitter.com/4ihO3ttB32 — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) February 17, 2018

وتنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" هذه القمة كخطوة لتعزيز الحوار التفاعلي وتبادل الأفكار حول دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية مستقبلا.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في الإمارات أن القمة ستعقد خلال العام الحالي، دون إعلان موعد محدد.

برعاية #هزاع_بن_زايد .. #أبوظبي تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وذلك خلال العام الجاري — مكتب الاتصال الحكومي (@OGC_AD) February 17, 2018

ومن المرجح أن تناقش القمة وسائل تطوير الذكاء الاصطناعي في التشخيص وعلاج معظم الأمراض بطريقة ذكية، وفق أعلى المعايير التقنية وأحدث الممارسات التكنولوجية.

وتكتسب القمة أهمية خاصة لأنها الأولى من نوعها عالميا لاستشراف مستقبل العمليات الطبية الذكية، التي تكسر حاجز المكان وتستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية من أجهزة على يد أمهر الأطباء والطواقم الطبية المصاحبة وتكامل المستشفيات في العالم وربطها معا، مما يسهل تبادل الخبرات وإجراء العمليات المشتركة ومشاركة التشخيصات والاستشارات الطبية المتعددة.

المصدر: وام

علي جعفر