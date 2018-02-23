هل الكمبيوتر مسؤول عن قصر النظر؟

نشرت وزارة الصحة الروسية إحصائيات تفيد بإصابة 70 % من الأطفال بقصر النظر، لدى اجتيازهم مرحلة التعليم المدرسي.

وقالت الدكتورة في قسم العيون بجامعة موسكو الحكومية باسم سيتشينوفا، ماريانا كوبزوفا "إن المسؤول عن حاسة البصر لدى الإنسان مجموعة كبيرة من الجينات، وإمكانية إصابة الأطفال بقصر النظر متعلقة بوجود جينات هذا المرض لدى الوالدين أو أحدهما على الأقل".

إقرأ المزيد

ويرجع انتشار الإصابة بقصر البصر في السنوات الأخيرة إلى الاستخدام الطويل للحواسيب والهواتف الذكية وغيرها من أدوات العمل والاتصال الحديثة، التي تتطلب الجلوس أمام هذه الأجهزة لساعات عديدة في اليوم، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات الداخلية للعين والإصابة بـ"قصر النظر الكاذب" بحسب الأطباء.

ويقوم أطباء العيون بقطر العين بقطرة خاصة لتخفيف الإجهاد والضغط عليها، للكشف فيما بعد عن حالة المريض الذي يعاني من قصر النظر. فإذا زالت ظواهر مرض قصر النظر بعد استخدام القطرة، يسمي الأطباء هذه الحالة بقصر النظر الكاذب الذي يمكن علاجه بالتنظيف الدوري للعين وبإجراء تمارين بصرية خاصة. وإذا لم تذهب أعراض قصر البصر، ينصح الأطباء بنظارات طبية أوبإجراء عملية جراحية.

ويعتبر خبراء طب العيون الروس، بأن حالة قصر البصر لدى مجموعة كبيرة من الناس في وقتنا الحالي، هي مرض كاذب إذا لم تكن الأسباب وراثية، ويجب فحص العيون دائما للتمييز بين حالات قصر البصر الكاذب، ومعالجتها مباشرة قبل أن تستفحل وتصبح مرضا حقيقيا يؤثر على الرؤية.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو