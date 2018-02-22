لأول مرة يتمكن العلماء من تجديد النسيج الرئوي

تمكن علماء من جامعة تونتشي الصينية من تحقيق اختراق علمي في مجال الطب، حيث أعادوا تكوين وبناء نسيج الرئة الذي يتميز بصعوبة التجدد.

استخدم العلماء الصينيون في هذه العملية الخلايا الجذعية التي يزداد استخدامها في مجال الطب يوما بعد آخر . ويفيد موقع EurekAlert بأنه في عام 2015 فصل البروفيسور واي تسو مع زملائه خلايا جذعية من نسيج رئة الفئران المخبرية. اكتشف العلماء خلال التجارب التي أجروها أن الخلايا التي عليها علامة SOX9+ يمكن أن تلعب دور خلايا جذعية ليس للفئران فقط ، بل وللإنسان أيضا. ولتأكيد هذه الفرضية زرعوا خلايا جذعية بشرية بعلامة SOX9+ في رئات فئران مصابة بمرض نقص المناعة.

بعد مضي ثلاثة أسابيع على هذه العملية نما نسيج رئوي جديد. استنادا إلى هذا يمكننا الافتراض بأن زرع الخلايا الجذعية للبشر في أجسامهم تعطينا نفس النتيجة. وقد بين تحليل أنسجة خلايا القوارض ظهور بنى خلوية جديدة حول أنسجة القوارض من الخلايا الجذعية البشرية. إضافة لهذا تبين أن الأنسجة الجديدة فيها أوعية دموية جديدة كانت تغذي الرئة بصورة جيدة.

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الأمر المثير، هو أنه في نهاية عام 2016 تطوع شخصان يعانيان من انسداد رئوي مزمن وتضرر النسيج الرئوي وسوء عمل القصيبات الهوائية، لذلك تقرر زرع خلايا جذعية شخصية بعلامة SOX9 + في رئتيهما. استمرت فترة تجدد النسيج ثلاثة أشهر لم يلاحظ خلالها أي أعراض جانبية. بعد ذلك وضع المريضان تحت الرقابة الطبية لمدة سنة كاملة مع إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة وفي نهاية عام 2017 أجريت لهم الفحوص النهائية.

وقد أعلن المريضان بأنفسهما أنهما يشعران بتحسن صحتهما واختفى السعال وضيق التنفس، وبين التصوير المقطعي تجدد جزء كبير من النسيج الرئوي والقصبات الهوائية.

المصدر: رامبلر

كامل توما