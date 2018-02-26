10 ملايين إصابة سنويا بالسرطان!

أكد خبراء أمراض الأورام في الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، أن الأورام الخبيثة تصيب حوالي 10 ملايين شخص كل عام.

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وحذر الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان من مخاطر مرض "الحضارة الحديثة"، الذي يحصد أرواح الملايين كل عام. كما أشار الخبراء إلى طرق الوقاية من مرض السرطان وأساليب كشفه ومعالجته.

وصرّح أندريه كابرين مدير معهد بحوث السرطان في موسكو لوكالة تاس للأنباء، بأن روسيا تشهد للمرة الأولى تسجيل عدد سنوي للإصابات بالسرطان بلغ 600 ألف إصابة.

وقال كابرين،إن عدد الحالات المشخصة بالسرطان كل يوم بلغت أكثر من 27 ألف إصابة، و"نحن لا نستطيع التأثير على ظهور المرض لكننا نحثّ على الكشف المبكر الذي يؤدي بدوره إلى سرعة البدء بمعالجته".

المصدر: تاس

خالد ظليطو