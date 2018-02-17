اكتشاف هام قد ينقذ النساء من "القاتل الصامت"

كشفت نتائج دراستين حديثتين أن سرطان المبيض لا يبدأ في المبايض، ما يدعم الافتراضات السابقة بأن المرض القاتل يبدأ بالفعل من قناة فالوب.

وقالت رون درابكين، وهي أستاذة علم الأمراض بقسم أمراض النساء والتوليد في جامعة بنسلفانيا: "هاتان هما أحدث الدراسات التي تؤكد أن بداية سرطان المبيض تكون في قناة فالوب، ونحاول جاهدين الآن لفهم ومعرفة الأسباب التي تجعل القناة عرضة لخطر الإصابة بمرض السرطان".

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ويدعى سرطان المبيض "القاتل الصامت" لأنه لا يوجد وسيلة فعالة للكشف عنه، ويتم تشخيصه عموما في مراحل متأخرة، ما يزيد من صعوبة معالجته في الأخير. ولذلك، طالب الباحثون بضرورة اتخاذ إجراءات لضمان زيادة نجاعة عمليات الفحص التي تخضع لها السيدات بهدف الكشف المبكر عن ذلك المرض.

وفيما يتعلق بالعلاج الحالي للمرض، فإن سرطان المبيض يخضع للعلاج الكيميائي تماما مثل جميع أنواع السرطانات، وعلى الرغم من أنه يمكن الحصول على نتائج جيدة عند الخضوع للعلاج في وقت مبكر من المرض، إلا أن هناك احتمالا لعودته ويصبح بعد ذلك مقاوما للعلاج الكيميائي.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني