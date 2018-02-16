صورة صادمة تكشف خطر مجففات اليدين في المرافق العامة

تنتشر في الكثير من المرافق العامة أجهزة كهربائية تطلق تيارا من الهواء الساخن لتجفيف الأيدي بعد غسلها، ويعتقد الجميع بعد استخدامها بأن أيديهم نظيفة.

ولكن المواطنة الأمريكية، نيكول وارد، نشرت في صفحتها على فيسبوك صورة مخيفة عن الكائنات التي تعيش في هذه الأجهزة.

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وتقول وارد إنها وضعت صحن بيتري (وعاء خاص يستخدم لإنماء الكائنات الدقيقة في المختبرات) في المجففة لمدة ثلاث دقائق فقط، و"انظروا ماذا نما فيه بعد مضي بضعة أيام". حيث أظهرت الصورة نمو البكتيريا والفطريات التي تنتقل من المجفف إلى اليدين عند استخدامه، و"نحن نعتقد أن أيدينا نظيفة".

وتضيف وارد، أنها لا تهدف من نشر الصورة لإخافة الناس، بل تأمل فقط في "عرض ما وجدته على مستخدمي فيسبوك ليكونوا على علم بالميكروبات التي تحويها هذه المجففات".

المصدر: لينتا. رو

كامل توما