زراعة "لسان" لمواطن روسي!

نجح جراحون روس في استئصال ورم سرطاني من لسان مواطن من إقليم كراسنودار الروسي، وزرعوا مكانه نسيجا جلديا.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الصحة في المقاطعة: "تمت زراعة جزء اللسان من قطعة جلد أخذت من منطقة الكتف". وأجرى العملية جراحو الفك والوجه في معهد البحوث العلمية في مستشفى رقم واحد بإقليم كراسنودار.

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وبقي المواطن، وعمره 48 سنة، في المستشفى عقب إجراء العملية الجراحية عدة أيام لمراقبة حالته الصحية. وعند مغادرته، نصحه الأطباء بضرورة مراعاة حمية غذائية والتحدث طويلا قدر الإمكان.

المصدر: لينتا رو

كامل توما