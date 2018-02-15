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زراعة "لسان" لمواطن روسي!

الصحة

زراعة
وزارة الصحة لإقليم كراسنودار
الجراحون أثناء العملية
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نجح جراحون روس في استئصال ورم سرطاني من لسان مواطن من إقليم كراسنودار الروسي، وزرعوا مكانه نسيجا جلديا.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الصحة في المقاطعة: "تمت زراعة جزء اللسان من قطعة جلد أخذت من منطقة الكتف". وأجرى العملية جراحو الفك والوجه في معهد البحوث العلمية في مستشفى رقم واحد بإقليم كراسنودار.

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وبقي المواطن، وعمره 48 سنة، في المستشفى عقب إجراء العملية الجراحية عدة أيام لمراقبة حالته الصحية. وعند مغادرته، نصحه الأطباء بضرورة مراعاة حمية غذائية والتحدث طويلا قدر الإمكان.

المصدر: لينتا رو

كامل توما

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