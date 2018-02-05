اكتشاف الخلايا المسؤولة عن الخوف والقلق

أكد علماء من جامعتي كولومبيا وكاليفورنيا الأمريكيتين أنهم اكتشفوا الخلايا المسؤولة عن الخوف والقلق في الدماغ.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد تجارب أجروها لعدة سنوات على الفئران المخبرية، إذ قاموا بتعريضها للعديد من الاختبارات النفسية والجسدية التي قد تبين حالة الخوف أو القلق لديها، حيث تم وضعها أحيانا في أماكن مرتفعة نسبيا، ومرات أخرى تم تعريضها لظروف الإضاءة المختلفة التي قد تستنفر جهازها العصبي.

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وبمراقبة نشاط أدمغة تلك الفئران مع كل تلك الاختبارات، تبين أن الأعصاب الأكثر نشاطا عند الشعور بالخوف أو القلق، هي الأعصاب الموجودة في منطقة "الحصين" أو "قرن آمون" في الدماغ.

من جانبهم، أوضح العلماء أن النتائج قد تساعد في المستقبل على التوصل لأدوية وأساليب طبية جديدة للتخلص من مشاكل القلق أو الأرق أو الرهاب، أو حتى التحكم بطرق التفكير لمعالجة العديد من الأمراض النفسية.

المصدر: برافدا. رو

أسعد ضاهر