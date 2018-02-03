هرمون الذكورة يحمي الرجال من مرض خطير

اكتشف باحثون العامل الرئيس الذي يؤدي إلى إصابة النساء بمرض التصلب المتعدد أكثر من الرجال بمرات.

وأرجع باحثون من جامعة نورث وسترن في إلينوي الأمريكية السبب في ذلك إلى هرمون الذكورة "التستوستيرون".

ويعد مرض التصلب المتعدد التهابا ينتج عن تلف الغشاء العازل للعصبونات في الدماغ والحبل الشوكي، ويعطل قدرة أجزاء من الجهاز العصبي على التواصل، مما يؤدي إلى ظهور أعراض عضوية أو إدراكية عقلية.

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وأثبت الباحثون أن التستوستيرون لدى ذكور الفئران يؤثر على إنتاج جزيء يسمى " cytokine IL-33 "، وعلى كمية من المواد الكيميائية التي تمنع إنتاج "خلايا تي المساعدة" التي تلعب دورا كبيرا في منع ظهور مرض التصلب المتعدد لدى الرجال.

وتفسر تلك النتيجة أيضا إصابة النساء بالمرض في سن مبكرة، بينما يعاني منه الرجال عادة في سن متأخرة، بسبب تناقص هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي، مع العلم أن نسبة الهرمون لدى النساء أقل بحوالي 8 مرات منها عند الرجال بشكل عام.

ويأمل الباحثون، عن طريق معرفة آلية تأثير التستوستيرون على ظهور مرض التصلب المتعدد الخطير وتطوره، بالتوصل إلى علاج مستقبلي له.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو