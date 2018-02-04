علماء: احذروا مدينة لندن!

دق علماء بيئة بريطانيون ناقوس الخطر لتجاوز تركيز الغازات السامة في هواء مدينة لندن الخط الأحمر.

وأكد العلماء على أن حركة المرور المزدحمة وتزايد عدد السيارات التي تستخدم الديزل من أهم أسباب تلوث البيئة في لندن، مما يجعلها غير صالحة للحياة.

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ويعد تلوث الهواء في هذه المدينة الأوروبية أحد أسباب ارتفاع معدل الوفيات في العاصمة البريطانية، حيث يموت حوالي 40 ألف شخص كل عام نتيجة لـأمراض القلب والأوعية الدموية والرئة.

كما يعد علماء البيئة التدابير التي أدخلت عام 2010 كجزء من برنامج مكافحة تلوث الهواء غير كافية، ولن تعمل بشكل فعّال إلا بالانتقال إلى السيارات الكهربائية للتخلص من عوادم المحركات التقليدية، وتشديد الرقابة على الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمعات الصناعية.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو