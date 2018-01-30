خطر جديد للسجائر الإلكترونية

أكد علماء من كلية الطب في جامعة نيويورك خطر تدخين السجائر الإلكترونية على الحمض النووي لأعضاء الجسم الحيوية.

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واكتشف العلماء أن دخان السجائر الإلكترونية يؤثر سلبا على الحمض النووي لأنسجة القلب والرئتين والمثانة ويخفض قدرة الجسم على ترميمه.

كما أثبت العلماء، عقب إجبار الفئران على استنشاق دخان تلك السجائر، أن دخانها يحتوي على نسبة نيكوتين أقل من السجائر العادية، إلا أنه يؤدي إلى الأمراض السرطانية بنسبة أكبر بكثير.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو