4 تمارين بسيطة للحفاظ على صحة الظهر

في الوقت الذي تشير فيه الكثير من الإحصائيات الطبية إلى أن نحو ثلث سكان العالم يعانون من مشاكل مختلفة في الظهر، نشرت مجموعة من الأطباء الروس مجموعة تمارين بسيطة لتجنب تلك المشاكل.

وتشمل تلك التمارين مجموعة من الحركات التي تستهدف مختلف العضلات التي تدعم الظهر وتحافظ على صحة الرقبة والأكتاف والعمود الفقري، ومن أهمها:

- تمارين "بلانك":

يعتبر "بلانك" أحد التمارين التي تقوي عضلات البطن والظهر والأكتاف بشكل مباشر، ويمكن ممارسته بالاستلقاء على البطن من ثم رفع الجسم بالارتكاز على القدمين واليدين في آن واحد.

gilt.com

- تمارين الأكتاف:

يمكن ممارسة العديد من الحركات البسيطة لتمرين عضلات الأكتاف دون بذل جهد كبير حتى في مكان العمل، وتساعد تلك التمارين بشكل كبير على الحفاظ على صحة الظهر والرقبة أيضا.

- تمارين ثني الركب:

يتم أداء تلك التمارين بالاستلقاء على الظهر وثني الركب وجذبها باتجاه الصدر، الأمر الذي يعطي شعورا بالراحة والاسترخاء، ويعمل على إعادة فقرات الظهر إلى أماكن توضعها الصحيحة.

buildbody.org.ua

- تمارين العقلة (تمرين الثابت):

يعد من أهم التمارين الرياضية التي تقوي عضلات اليدين والأكتاف والظهر وتحافظ على صحة العمود الفقري.

youtube

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر