فوائد سحرية للكركم!

كشف علماء من أمريكا عن الفوائد العلاجية والصحية لمادة الكركمين الموجودة في التوابل.

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وأكد علماء من جامعة كاليفورنيا الآثار الإيجابية المتعددة لتناول الكركمين في تأخير تطور مرض الزهايمر، وإمكانية استخدامه كمضاد أكسدة ومضاد فعال ضد الاتهابات المختلفة.

كما ثبت أن الاستخدام الدوري للكركمين يحفز نشاط الّلوزة العصبية، وهي المنطقة المسؤولة في الدماغ عن الذكريات والانطباعات والعاطفة. ويعد الكركمين من أفضل مضادات الاكتئاب للذين يرتبط عملهم بالضغط النفسي والإجهاد المستمر.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو