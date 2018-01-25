النظام الغذائي يرتبط بخطر الإصابة بسرطان القولون

كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة المسببة للالتهابات المزمنة قد يرفع من احتمال الإصابة بسرطان القولون بنسبة 32%.

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وقال فريد تابونج، وهو باحث في كلية "تي.إتش تشان" للصحة العامة: "نمط النظام الغذائي الذي تزيد فيه احتمالات الإصابة بالالتهاب يتضمن تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة والأحشاء الحيوانية والحبوب المعالجة والمشروبات السكرية والقليل من الشاي والقهوة والخضروات البرتقالية والورقية الخضراء".

وأشارت الدراسة إلى أن الصلة بين النظام الغذائي الذي تزيد فيه احتمالات الإصابة بالالتهاب وخطر الإصابة بسرطان القولون، ظلت قائمة في كل المواضع التشريحية التي يمكن أن تحدث فيها الأورام باستثناء المستقيم عند النساء.

وذكرت دراسات سابقة أن التاريخ العائلي وتاريخ إصابة الشخص بالأورام وأمراض معينة، مثل التهاب القولون التقرحي، كلها من بين عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون.

المصدر: رويترز

فادية سنداسني