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متى تشكل العلاجات العشبية خطرا على الصحة؟

الصحة

متى تشكل العلاجات العشبية خطرا على الصحة؟
Reuters David Gray DG/PB
متى تكون العلاجات العشبية خطرة على الصحة؟
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يمكن أن يُعرض الملايين من الناس حياتهم للخطر عن طريق تناول العلاجات القائمة على الأعشاب مع الأدوية المختلفة.

وكشفت دراسة علماء من جامعة Stellenbosch في جنوب إفريقيا احتمال تفاعل العقاقير الشائعة مع المكملات الصحية، ما قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

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وقال العلماء إنهم لم يتلقوا الكثير من الشكاوى عن هذه الآثار، لأن الناس لم يكونوا على دراية بأن العلاجات العشبية هي المسبب.

وتأتي هذه الدراسة، التي نُشرت في المجلة البريطانية لعلم الأدوية السريرية، بعد أن حذرت وكالة تنظيم المنتجات الطبية والرعاية الصحية "MHRA"، من خطر نبتة عشبية معينة وتأثيرها على مفعول الأدوية.

وقال متحدث باسم "MHRA": "إذا كنت تتناول الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، وتناولت الأدوية العشبية، يرجى قراءة المعلومات المقدمة عن الدواء، أو استشارة الطبيب المختص".

المصدر: ذي صن

ديمة حنا

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