العلماء يكتشفون مفتاح طول العمر!

توصل فريق دولي من علماء الكيمياء الحيوية إلى معلومات تبين أحد أهم مفاتيح إطالة العمر عند البشر وبعض الكائنات الحية الأخرى.

وأكد موقع "Phys.org" أن "التجارب التي امتدت لسنوات مكنت العلماء من اكتشاف أن البروتين p62 الموجود في جسم الإنسان وبعض الكائنات الأخرى يلعب دورا كبيرا في تجديد الخلايا".

إقرأ المزيد

وبينت التجارب على ذبابة الفاكهة المعدلة وراثيا أن من أهم العوامل التي تساهم في تنشيط هذا البروتين في الجسم وزيادة تأثيره على الخلايا وبنيتها الحيوية، هي صيغ معينة من الأوكسيجين التفاعلي الذي يظهر في الجسم بعد الحركة أو ممارسة النشاطات البدنية والرياضية، أي أن الرياضة مهمة لتحفيز هذا البروتين، وبالتالي تعد عاملا مساعدا لتجديد الخلايا وإطالة العمر.

ويعد هذا الاكتشاف من أهم ما توصل إليه العلم في السنوات الأخيرة. فبكشف الصيغ الكيميائية الدقيقة لتنشيط بروتين "p62"، قد يصبح بالإمكان مستقبلا زيادة عمر الإنسان والحفاظ على شباب الخلايا في الجسم لبضع سنوات إضافية.

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر